COVID-19 : Stabilité dans Kamouraska et L’Islet

Encore une fois aujourd’hui, le bilan reste stable, soit moins de cinq cas de coronavirus au Kamouraska et dans L’Islet.

Même qu’au Bas-Saint-Laurent, on ne compte aucun cas de plus et un seul cas dans tout Chaudière-Appalaches.

Le plan de déconfinement pour nos régions suit son cours : ouverture des commerces lundi dernier, réouverture des chantiers de construction et usines manufacturières, des écoles et des services de garde lundi prochain, puis levée des barrages policiers dans le Bas-Saint-Laurent le lundi 18 mai.

Les rassemblements sont toujours interdits, extérieurs comme intérieurs. Les personnes de 70 ans et plus peuvent maintenant prendre des marches à deux mètres des autres citoyens et pourront magasiner dans les services essentiels dès lundi prochain, tout en portant un masque.