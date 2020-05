De l’optimisme chez les entrepreneurs pocatois

La Ville de La Pocatière. Photo : Facebook La Pocatière.

Un sondage mené par Développement économique La Pocatière (DELP) auprès des entrepreneurs du milieu pocatois à la mi-mai révèle que 95 % d’entre eux ont l’intention de demeurer en affaires malgré les défis qui se posent devant eux dans la reprise de leurs activités marchandes.

Bien que 68 % des répondants estiment avoir essuyé une perte du chiffre d’affaires de 50 % et plus depuis la crise liée à la COVID-19, les résultats de ce coup de sonde éclairent et les consultations menées auprès des marchands nous révèlent que ceux-ci font preuve de résilience devant la situation qu’ils viennent de vivre et redoublent d’ardeur afin de retrouver leur vitesse de croisière.

La réaction des consommateurs depuis la réouverture d’une partie des commerces ayant pignon sur rue à La Pocatière est encourageante et inspire confiance pour l’avenir. On observe une fréquentation soutenue en magasin. Les commerçants sont fébriles et les clients semblent heureux de les retrouver pour les conseiller, les guider et leur offrir un service personnalisé. Tout ceci, évidemment, dans le respect des consignes sanitaires.

DELP espère maintenant que cet engouement se maintiendra lors de la réouverture prochaine des entreprises n’ayant pas encore obtenu le feu vert des autorités sanitaires, dont les restaurants, les boutiques du centre commercial ainsi que les entreprises de services de santé, de coiffure et d’esthétique, notamment.

En terminant, l’organisme planche actuellement sur des moyens d’action visant à soutenir la reprise des activités commerciales.