Déconfinement : des intervenants communautaires sur le terrain

Certains participants du milieu communautaire lors d’une rencontre vidéo « GESTION DE CRISE » de la CDC ICI Montmagny-L’Islet. Photo : Courtoisie.

Après plusieurs semaines de confinement et à l’aube du déconfinement, les organismes communautaires de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny se réorganisent encore une fois en un temps record pour développer un réseau de veille sur le terrain.

« On se rend compte que les gens se sentent de plus en plus isolés et plusieurs n’ont pas tendance à appeler pour du soutien psychologique. On me rapporte que lors des livraisons ou lors de leurs achats, des personnes jasent de plus en plus longtemps au personnel, signe peut-être d’un certain isolement … Avec l’annonce du déconfinement, on souhaite être proactif et aller directement vers les individus, dans le respect des normes sanitaires, bien entendu. Juste pour être présent, s’il y a des besoins qui émergent ou tout simplement pour parler et rassurer au besoin », dit Guy Drouin, à la codirection de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Concrètement, les intervenants provenant de différents organismes communautaires du milieu sillonneront les routes des deux MRC de L’Islet et de Montmagny pour aller à la rencontre de la population que ce soit devant les commerces ou ailleurs. Si des besoins émergent, les intervenants pourront dès lors référer rapidement vers la ressource adéquate, que ce soit un besoin alimentaire, vestimentaire, psychologique ou autres. Les interventions se feront dans le respect des normes sanitaires établies par le gouvernement et les demandes seront traitées de manière confidentielle.

La population peut en tout temps consulter la liste des services communautaires suspendus et maintenus dans la MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny via le blogue de la CDC ICI Montmagny-L’Islet (http://icimontmagnylislet.blogspot.com/).