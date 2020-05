Déménagement de la statue du Sacré-Cœur à Saint-Pascal

Le presbytère de Saint-Pascal dans lequel l’hôtel de ville doit être aménagé. Photo : Maxime Paradis.

Dans toute la tourmente de la COVID-19, notre conseil municipal nous a annoncé le déménagement éventuel de la statue du Sacré-Cœur qui se trouve sur un terrain qui leur appartient depuis l’achat du presbytère. La raison invoquée est que la ville doit se conformer à la loi 21 sur la laïcité.

Ce magnifique monument, fort bien conservé et dont on est fier, a été érigé en 1927 lors du centenaire de Saint-Pascal. Donc, par respect à nos ancêtres qui nous l’ont légué, nous devons envers et contre tous préserver et protéger ce lieu avec la statue entourée de magnifiques arbres centenaires. Bien que le Sacré-Cœur se veuille religieux, c’est d’abord et avant tout un bien historique et patrimonial. Alors qu’on investit pour protéger notre patrimoine bâti via le programme PIIA, ce site devrait être en haut de la liste des lieux à conserver.

Je suis conscient que malgré tout le déménagement (aller savoir à quel endroit) se fera quand même et, encore une fois, on pliera devant ce qu’on croit inévitable.

À force de marcher à quatre pattes… il ne faut pas se surprendre qu’on nous monte sur le dos.

Rosaire Desjardins, Saint-Pascal