Des élèves du Collège participent à « Slame tes accents »

Trois élèves de 4e secondaire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mathieu Deschênes, Colin Lavergne et Clarence Dubé, participent actuellement au concours panaméricain « Slame tes accents ». Leur vidéo peut être visionnée dans la catégorie 15-18 ans et il est possible pour le public de voter à raison d’une fois par jour, jusqu’au 8 mai 23 h 59.

Le premier prix du public, dans cette catégorie, implique une bourse de 1000 $, et le second, une somme de 500 $. Dans les deux cas, l’argent doit être dédié à la réalisation d’une activité éducative en français ou l’achat de matériel pédagogique en français.

Le concours « Slame tes accents » s’adresse aux enseignants et leurs élèves âgés de 12 à 18 ans et a pour but de déclamer un slam rédigé en classe à partir de certains mots proposés, dans une vidéo de 60 à 90 secondes. Ce concours est une occasion de parfaire les apprentissages en français et de faire la promotion de la francophonie américaine dans les milieux d’enseignement.

Visionnez et votez pour la vidéo des élèves du Collège à https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/slame-tes-accents/slame-tes-accents-15-18-ans?entry_id=189135854.