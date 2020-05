Des mercenaires allemands sur la Côte-du-Sud

Plaque érigée sur les Plaines d'Abraham à Québec soulignant la contribution des mercenaires allemands à la défense du Canada lors de la Révolution américaine (1775-1783). Crédit photo : Wiki Commons, Jean-Pierre Wilhelmy.

Devant la menace d’une invasion américaine, après l’échec des troupes de Benedict Arnold à l’hiver 1775, le gouverneur Haldimand engage 30 000 mercenaires allemands pour défendre la colonie.

Craignant de nouveau l’agitation, suite à la bataille de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud survenue en mars 1776, il ordonne le déploiement de compagnies dans les paroisses. Les soldats du régiment de Hesse-Hanau se retrouvent à Saint-Pierre et Saint-Thomas. Le régiment de la princesse d’Anhalt Zerbst commandé par le colonel Friedrich Von Rausschenplatt est dépêché à Kamouraska et à Rivière-Ouelle.

La présence des Allemands à Kamouraska en 1782 ne passe pas inaperçue puisqu’ils sont logés chez les habitants. Comment réagiront-ils ? Le lieutenant-colonel Loos raconte que les militaires ne font l’objet d’aucune plainte. Bref, l’agitation que l’on craignait fait place à autre chose; plusieurs Allemands tombent en amour et ne repartent pas dans leur pays natal.

Sur la Côte-du-Sud, c’est le cas du soldat Philippe Heinrich Stiber qui le 11 octobre 1784 épouse à Rivière-Ouelle, Marie Rochefort. Il est suivi par Johann Christopher Lindner, lequel épouse en 1786 à Saint-Roch-des-Aulnaies Madeleine Hautin. Felix Hartung (Harton), pour sa part, épouse Angélique Gauvin à Saint-Roch-des-Aulnaies le 10 janvier 1785.

D’autres anciens militaires allemands s’établissent à L’Islet et Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le baron Edmond-Victor Von Koenig est l’un d’eux. Après avoir cherché un emploi à Québec et sans succès, il offre ses services comme médecin dans les paroisses de la Côte-du-Sud. Après avoir abjuré sa foi et perdu sa première épouse, il se marie à Saint-Jean-Port-Joli avec Marie-Céleste Guichard, dit Bourguignon. Il réside pour un certain temps à Sainte-Anne et à Saint-Roch-des-Aulnaies avant de s’établir à L’Islet. Il gagnera sa vie modestement à titre de professeur à l’École de l’institution royale.

Enfin, les Allemands qui se sont mariés sur la Côte-du-Sud ont pour la plupart abjuré leur foi protestante. Si vous faites des recherches sur votre famille aujourd’hui, vous retrouverez peut-être leurs noms dans votre arbre généalogique.