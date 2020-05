Des tests de dépistage seraient d’une grande aide pour les maisons de femmes

Les maisons d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants aimeraient avoir accès aux tests de dépistage pour les femmes qui doivent être hébergées. Une mesure qui serait facilitante.

Les femmes qui ont besoin d’aide et n’ont pas de symptômes sont accueillies d’emblée. Dans le cas où il y aurait des symptômes ou un test positif, des mesures sont mises en place. Symptômes ou pas, Le Havre des Femmes suit tout de même les règles de la Santé publique le plus possible.

« La Maison suit les recommandations de la Santé publique. Le plus qu’on peut, évidemment. Veut, veut pas, c’est un milieu de vie et il y a des enfants dans nos maisons. On essaie quand même de faire une distanciation », a dit Andrée Pelletier, agente aux relations extérieures du Havre des Femmes, qui compte neuf places et accueille surtout des femmes de Montmagny, L’Islet et Kamouraska.

Pour éviter la propagation du virus et ainsi protéger la santé des femmes déjà présentes dans la maison et des équipes de travail, des alternatives ont été trouvées pour permettre aux femmes, qui tentent actuellement de fuir la violence conjugale, de faire une quarantaine avant d’intégrer la maison d’hébergement de la région. Toutefois, confrontées à un protocole strict à respecter pour une période de deux semaines, certaines femmes peuvent se résoudre à rester avec leur conjoint violent.

Mme Pelletier tient à rassurer les femmes qui les contactent, la maison est ouverte et les intervenantes sont là pour les aider à quitter leur conjoint violent. Malheureusement, tout comme les signalements à la DPJ, les demandes d’aide ont baissé avec le confinement, ce qui n’est pas nécessairement une bonne nouvelle.

« Le constat qu’on en fait est que le confinement a fait en sorte que les femmes s’isolent encore plus, soit par peur de ne pas pouvoir venir, ou soit c’est impossible pour elle de téléphoner librement », ajoute Mme Pelletier.

En cette période difficile, il est important de trouver des moyens efficaces pour aider les femmes violentées, c’est pourquoi Le Havre des Femmes presse le gouvernement d’ouvrir l’accès aux tests aux femmes victimes de violence qui demandent à être accueillies en maison d’hébergement.