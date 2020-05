Deux autres nouveaux cas dans le Bas-Saint-Laurent pour un total de 40

Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant 40 cas, deux de plus depuis hier. Ces cas de la COVID-19 ont été dépistés dans les régions de Rivière-du-Loup et de Rimouski. On ne rapporte toujours pas d’éclosion dans des résidences de personnes âgées, garderies ou dans les écoles.

Trois personnes sont hospitalisées, dont une hors région. On compte 33 cas rétablis au Bas-Saint-Laurent en date du 12 mai, 18 h.

On compte 437 cas dans Chaudière-Appalaches.

Consignes sanitaires pour tous