Deux chantiers routiers attendus sont commencés dans la région

Route 230 à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Deux chantiers routiers attendus depuis longtemps ont débuté récemment dans la région. L’un implique l’intersection des routes 132 et 204 à Saint-Jean-Port-Joli, tandis que l’autre concerne la route 230 à La Pocatière.

À Saint-Jean-Port-Joli, les travaux ont débuté le 11 mai et devraient s’échelonner sur une période de trois semaines, de confirmer le maire Normand Caron. Ceux-ci visent à reconfigurer l’intersection des routes 132 et 204, jugée dangereuse depuis longtemps pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons.

« Il devenait important de sécuriser cette intersection et de permettre une meilleure fluidité de la circulation. Durant la période estivale, c’était souvent problématique avec l’apport plus important de véhicules liés à l’achalandage touristique », explique le maire.

Des discussions avec la direction régionale du ministère des Transports (MTQ) de Chaudière-Appalaches ont donc eu lieu dès le printemps 2018 à ce sujet, de rappeler Normand Caron. Si le dossier a pu « aboutir » aussi rapidement, selon lui, c’est parce que la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est aujourd’hui le maître d’œuvre du projet et défraye la partie la plus importante de la facture (112 000 $) sur le total de 214 000 $ évalué pour réaliser l’ensemble des travaux.

« On a prévu un interbloc à bas profil au centre de la voie pour ne pas embêter les camions, l’aménagement de trottoirs pour permettre un meilleur accès aux commerces à proximité par les piétons et un arrêt toute direction pour une meilleure fluidité de la circulation », de résumer le maire.

La Pocatière

À La Pocatière, c’est la troisième et dernière phase de réfection de la route 230, de la rue du Verger à l’intersection de la route 132, qui sera réalisée d’ici le début juin. Les travaux consistent principalement à de l’asphaltage sur une distance d’environ 1 km, de mentionner la porte-parole du MTQ au Bas-Saint-Laurent, Sophie Gaudreault.

Au terme de ces travaux, les automobilistes devront toutefois s’adapter à une nouvelle configuration de la route, qui comprend actuellement deux voies de circulation dans chaque direction. « Il y aura désormais qu’une seule voie de circulation dans chaque direction avec une voie centrale réservée exclusivement aux virages à gauche », poursuit Mme Gaudreault.

Des panneaux de signalisation doivent être ajoutés afin d’aviser les usagers de ces changements dans la configuration de la route. Un visuel et de l’information plus détaillée seront aussi acheminés dans les médias locaux dans les prochaines semaines, de confirmer la porte-parole du MTQ au Bas-Saint-Laurent.

Précisons également qu’un corridor cyclable sera aménagé des deux côtés de la route, protégé par des bollards. L’ensemble des travaux est évalué à un peu moins de 1 M$.

Kamouraska

Ailleurs au Kamouraska, Sophie Gaudreault précisait que les chantiers prévus au calendrier du ministère des Transports pour 2020 devaient se tenir comme prévu. Ceux-ci consistent principalement en des travaux d’asphaltage. Le total des investissements pour cette année dans la région est de 18 M $.