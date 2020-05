Deux nouvelles médaillées du lieutenant-gouverneur à Saint-Germain

À gauche : Yolande Dumont Laplante. À droite : Gabrielle Pelletier Bossé. Photos : Courtoisie.

Deux résidentes de Saint-Germain-de-Kamouraska ont reçu récemment la médaille du lieutenant-gouverneur, faisant porter le total des récipiendaires à sept dans la petite municipalité d’à peine 286 habitants. Les décorées de cette année sont Mmes Yolande Dumont Laplante et Gabrielle Pelletier Bossé.

Ces deux candidatures ont été soumises par Monique Potvin, conseillère municipale, afin de souligner leurs années de bénévolat au sein de la communauté. Par le passé, Mme Potvin avait également soumis les noms de Louise Rémillard, Arthur Bouchard, Monique Veilleux Potvin et Simone Voyer Lévesque. Mme Gilberte Ouellet Moreau, la première à recevoir cet honneur à Saint-Germain, avait quant à elle été suggérée à l’initiative de membres de sa famille, précise-t-elle.

« C’est des gens qu’on oublie souvent parce qu’il y a de moins en moins de bénévoles et d’organismes au sein de nos municipalités. Tout ce que ces gens-là ont eu comme salaire, c’est la reconnaissance de leur communauté. Je trouve important que leur implication soit reconnue à un autre niveau », indique Mme Potvin.

Yolande Dumont Laplante

Aujourd’hui âgée de 90 ans, Yolande Dumont Laplante a fait partie du Cercle de fermières de Saint-Germain-de-Kamouraska durant 33 ans, assumant respectivement les postes de présidente et de secrétaire durant 12 ans. Elle a également siégé sur le conseil d’administration de l’Âge d’Or de 1995 jusqu’à dissolution en 2006, en plus d’être de l’équipe de bénévoles qui a pris en charge la bibliothèque municipale en 1984 jusqu’à son déménagement à Saint-Pascal en 2010.

Des réalisations dont elle se dit le plus fière, soulignons sa contribution au sein du conseil d’administration de la Maison du rendez-vous, lieu d’hébergement au sein du village de Saint-Germain, dont Mme Dumont Laplante a été des bénévoles de la première heure qui ont aidé à remettre en état cette demeure que la Fabrique avait alors héritée, sans oublier le Symposium de peinture de Saint-Germain, devenu Symposium du Kamouraska, dont elle a fait partie du comité organisateur de 1994 à 2007.

« Me sentir utile et être utile, le plaisir de rencontrer et d’aider les autres, le travail d’équipe, les relations qui s’établissent et surtout les amis qu’on se fait », ont été les principales motivations de Yolande Dumont Laplante, toutes ces années.

Gabrielle Pelletier Bossé

Entre les impératifs de la vie familiale et ceux d’une vie professionnelle passablement occupée, Gabrielle Pelletier Bossé a toujours trouvé le temps de faire du bénévolat au sein de sa communauté en s’impliquant dans le Cercle de fermières de Saint-Germain à titre de secrétaire-trésorière, conseillère et vice-présidente, ainsi que dans celui de Saint-Pascal comme vice-présidente et présidente, en plus d’assumer le rôle de conseillère à la Fédération pour les secteurs de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Témiscouata–Nouveau-Brunswick de 2006 à 2014.

Parmi ses autres implications bénévoles, soulignons, entre autres, celui d’administratrice puis présidente sur le conseil d’administration de la Caisse populaire de Saint-Germain jusqu’à la fusion de celle-ci au sein des Caisses du Centre du Kamouraska en 1999, où elle a ensuite été administratrice jusqu’en 2014. Mme Pelletier Bossé est également impliquée au sein de la Garde paroissiale de Saint-Germain depuis 1983 et la Fabrique de Saint-Germain depuis 1997, sans oublier différentes activités sociales où elle prête toujours main-forte, tels des repas communautaires, soirées de danses, expositions du Cercle de fermières ou repas lors du Symposium de peinture.

Au sujet de son implication bénévole, Mme Pelletier Bossé mentionne que «c’est le sentiment que j’ai aidé les gens de ma communauté. Vous savez, le bénévolat c’est un travail d’équipe et cela nous apporte beaucoup et nous aide à traverser les épreuves que la vie nous réserve. On ne se sent pas seule. »