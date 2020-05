Élan d’engagement dans Montmagny-L’Islet suite au Jour de la Terre

Photo : Courtoisie.

Le 22 avril dernier, l’organisme derrière le Jour de la Terre invitait la population à « changer ses habitudes pour un avenir plus lumineux ». L’Élan collectif a emboîté le pas en invitant les résidents de la région de Montmagny-L’Islet à partager, via sa page Facebook, les prochains gestes responsables que ceux-ci comptent adopter. La vague de positif qui s’en est suivie avait de quoi égayer les cœurs confinés. Survol d’initiatives inspirantes dans la mire des gens d’ici.

Encourager l’économie locale, c’est dans l’air du temps, et les gens d’ici en sont parfaitement conscients. Nombreux sont ceux qui font de cette préoccupation leur priorité d’action. Le Marché L’Islet-sur-terre, qui unit des dizaines de producteurs locaux, fut d’ailleurs maintes fois représenté. D’autres s’engageaient aussi à acheter presque exclusivement dans les commerces, boutiques et restaurants d’ici. Une promesse rassurante pour les entreprises locales durement touchées par la crise actuelle.

Potagers

La tendance est indéniable : faire son propre jardin est un projet chéri dans Montmagny-L’Islet. Alors que certains en seront à leurs premiers essais, d’autres prévoient agrandir considérablement leur potager actuel, ou encore y accueillir quelques poules ou lapins.

Pour plusieurs, le potager de 2020 sera l’occasion de partager des récoltes, de donner accès à un lot pour un ami, ou même de former de futurs jardiniers. Quel que soit sa dimension, l’espace vert devient ainsi un lieu d’échange de grande valeur, distanciation sociale ou non.

Les déchets

Composter est l’exemple ultime de revalorisation des déchets, c’est sans doute pourquoi bon nombre de citoyens l’ont adopté. La consultation de l’Élan collectif démontre que le compostage fait de plus en plus de nouveaux adeptes. Parallèlement, le désir de réparer, bichonner et donner une seconde vie aux objets témoigne d’une façon plus consciente de disposer des ressources. D’autres ont même promis s’attaquer eux-mêmes aux déchets qui longent les routes ou polluent les parcs. Règle générale, lorsque l’on doit jeter, on le fait maintenant plus consciemment.

Initiatives variées

Réduire sa consommation de viande, sensibiliser les tout-petits à la biodiversité, se déplacer à vélo, s’attaquer gaspillage alimentaire, se ravitailler chez les producteurs locaux avant l’hiver… les engagements des citoyens de Montmagny-L’Islet sont aussi riches que diversifiés. Plus que jamais, l’Élan collectif est porté par ce mouvement d’action responsable et s’engage à mettre en lumière les initiatives durables naissant dans la communauté. Après tout, dans chacun de dos gestes repose la promesse d’un avenir plus lumineux pour notre région, notre planète et les générations futures.