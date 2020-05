Empiler des livres pour que les titres donnent un poème

Virginie Guibert. Photo : Courtoisie.

Faire ensemble autrement de L’Islet propose un défi qui est très populaire ces jours-ci : empiler de trois à 10 livres de sa bibliothèque pour les agencer de telle façon que leurs titres forment un poème.

« Tranches Poétiques » avait attiré près de 50 lecteurs mardi lorsque nous avons discuté avec la fondatrice de Faire ensemble autrement, Virginie Guibert.

Celle-ci a vu l’idée lancée en Europe en avril et a décidé de la produire ici au Québec, dans le but d’ajouter un peu de créativité en ces temps de confinement.

« C’est quand même peu de livres et j’avoue qu’il y en a des percutants. Ça ajoute de la légèreté dans ce qui se passe, soit le coronavirus tout le temps. Ça ajoute un peu de créativité », a dit Virginie Guibert.

Elle s’est dite surprise de voir, entre autres, une jeune fille de 3e année relever le défi avec des livres en anglais. Selon elle, il s’agit d’une activité ludique qui invite à jouer avec les mots et à développer un regard poétique en toute simplicité.

« De nombreuses tranches poétiques reçues depuis le début du concours témoignent de préoccupations et d’aspirations très actuelles, comme le besoin de changer notre modèle de société, de vivre plus sereinement en phase avec la nature ou de cultiver plus de douceur et de bienveillance », a-t-elle remarquée.

Une fois tous les poèmes de tranches de livres reçus, elle prévoit les compiler.

Le défi se fait sous forme de concours, via la page Facebook Faire ensemble autrement. Il suffit de poster une photo de sa tranche poétique et on peut remporter un panier littéraire, composé de quatre livres écrits par des autrices-auteurs de la région. Ce peut aussi être fait par courriel au info@faire-ensemble-autrement.com.