Envolée de cloches pour souligner le 75e anniversaire du Jour de la Victoire

La Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et son clocher. Photo : Courtoisie.

Le vendredi 8 mai prochain, il y aura 75 ans que la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Pour souligner cet anniversaire, Mgr Pierre Goudreault, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, invite toutes les paroisses qui le peuvent à s’unir ce jour-là pour une grande envolée symbolique en faisant résonner les cloches de nos églises à 11 heures du matin, pour une durée d’environ cinq minutes.

Dans le message qu’il a fait parvenir à toutes les paroisses du diocèse, de même qu’aux institutions religieuses, Mgr Goudreault précise également que la plupart des diocèses du Québec se joindront à cette action commune.

« En commémorant le 75e anniversaire du Jour de la Victoire, écrit-il, nous voulons rendre hommage aux quelque 131 000 Québécois qui ont pris part à la Deuxième Guerre mondiale et participé à l’effort de libération de l’Europe. Ce devoir de mémoire permet aussi de revisiter l’Histoire et fortifier notre volonté de construire un monde plus juste et solidaire. »

Pour mémoire, rappelons que c’est effectivement le 8 mai 1945 que le premier ministre anglais Winston Churchill et le président américain Harry Truman ont annoncé la fin de la seconde guerre mondiale en Europe et déclaré ce jour comme étant le Jour de la Victoire. À cette occasion, toutes les églises avaient simultanément fait sonner leurs cloches à 11 heures du matin. C’est ce geste que les évêques du Québec souhaitent voir se répéter en ce 8 mai 2020.

Mgr Pierre Goudreault termine le message envoyé aux responsables des 55 paroisses de notre diocèse en rappelant les paroles prononcées par le Pape Paul VI lors de son passage aux Nations-Unies en 1965 : « Plus jamais la guerre! »