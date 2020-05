Feu vert officiel pour les campings le 1er juin

Photo : Facebook Camping Lac-de-l’est

Le gouvernement confirme la réouverture des campings le 1er juin, sous certaines conditions édictées par la Santé publique, dans le but d’éviter la propagation du coronavirus cet été.

La ministre du Tourisme a confirmé qu’à compter du 1er juin, les gens pourront aussi avoir accès, en plus des campings, aux marinas et aux résidences de tourisme (en location pour une unité familiale à la fois), à l’extérieur de la grande région de Montréal et de Joliette.

« Vous pourrez aller vous reposer dans un autre contexte », a dit Caroline Proulx.

Les pourvoiries, les zecs et la SÉPAQ pourront offrir aussi de l’hébergement à partir du 1er juin.

Une unité familiale représente cinq personnes d’une même famille, d’une même adresse. « Pour les résidences de tourisme, les chalets, les auberges, les établissements en pourvoirie ou en location pour la SÉPAQ, la définition c’est une unité familiale de cinq. Et il faut une pause de 24 heures avant de pouvoir relouer à une autre famille », a ajouté Mme Proulx.

« Pour le moment, il est encore recommandé de limiter les déplacements d’une région à l’autre. (Sinon), il faut favoriser un déplacement direct vers votre destination. Il faut faire les emplettes avant de partir », a-t-elle ajouté.

Elle demande aux voyageurs de prendre connaissance des consignes sanitaires avant de partir et de les appliquer rigoureusement.

Un aide-mémoire sera publié sous peu pour savoir comment se comporter avant, pendant et après le séjour.

Caroline Proulx s’est dite surprise de voir à quel point les gens avaient hâte à l’ouverture des campings. « Je suis très heureuse de pouvoir faire cette annonce-là, de permettre aux Québécois de découvrir le Québec, de faire du camping au Québec. Est-ce que j’étais tout à fait consciente de l’ampleur du phénomène camping au Québec? La réponse est non! », a aussi dit la ministre.