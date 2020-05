Front commun pour des dates de réouverture des campings, pourvoiries et entreprises de plein air

Camping Rocher-Panet. Photo : Archives.

Plans sanitaires en mains et approuvés par la Santé publique, différentes organisations de loisirs et de plein air s’unissent pour réclamer un calendrier de réouverture.

C’est le cas des pourvoiries, qui seraient en pleine saison présentement et qui affirment être en mesure d’offrir ses services en toute sécurité. Leurs plans sanitaires ont même été approuvés.

« En forêt, on s’entend, c’est pas mal moins pire que chez Walmart. Notre saison en tourisme de nature n’est pas si longue que ça. Pour la pêche par exemple, la haute saison, c’est mai-juin. Chaque semaine, c’est comme un mois pour une entreprise normale », a souligné Marc Plourde de la Fédération des pourvoiries du Québec.

La distanciation physique sera de mise ainsi que le nettoyage et la désinfection des chalets que les familles pourraient fréquenter, etc. Selon M. Plourde, un paquet d’entreprises dans le domaine jouent leurs saisons en ce moment.

« Peut-être que les premiers jours (les chalets) seront pour des personnes de la même adresse. Mais en même temps, il va falloir faire appel à l’intelligence des gens et à leur vigilance. Comme citoyens, on n’est pas inconscients des risques », a ajouté M. Plourde.

Il espère un calendrier clair.

Camping

Même son de cloche pour les campings. On s’interroge à savoir pourquoi le gouvernement prend tant de temps à proposer un calendrier de réouverture. Les entreprises ont leurs plans approuvés de consignes sanitaires entre les mains.

Plusieurs demandent chaque jour à quel moment les campings pourront être ouverts.

« Les campeurs comme les campings sollicitent énormément le gouvernement. On a eu une exposition à rendre jaloux certains secteurs depuis le début de la crise. Les terrains de camping, c’est dans la culture au Québec, c’est un mode de vie », dit le directeur de Camping Québec, Simon Tessier.

« Par respect pour nos entrepreneurs et nos clients, je pense qu’ils ont mérité d’avoir une date, une date le plus rapprochée possible », a-t-il déclaré.

Mentionnons qu’en point de presse le 22 mai, la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a confirmé que sa collègue au Tourisme, Caroline Proulx, travaillait d’arrache-pied avec la Direction de la santé publique afin de présenter un plan de relance de l’industrie touristique, dont les campings, sous peu.