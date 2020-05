Il manque 58 préposées dans les ressources intermédiaires du Bas-Saint-Laurent

Photo : Unsplash.com.

Le réseau des ressources intermédiaires, qui accueille des personnes âgées et qui est financé à 100 % par le gouvernement, manque aussi de préposées. Au Bas-Saint-Laurent, on manque 58 préposées aux bénéficiaires dans 47 ressources.

Cela fragilise les ressources, selon la représentante des RI de la région, Kina Dionne. La marge de manœuvre est mince si des cas de coronavirus s’installent.

« Des fois, on est à une personne près. On n’en a pas tant que ça sur appel. Elles sont dans le réseau ou dans les soins à domicile. Une personne part et on est mal pris », a dit Mme Dionne.

Les résidences pour personnes âgées sont toutes épargnées pour le moment dans la région. Les visites à l’intérieur sont fermées depuis le début et sont permises à l’extérieur, à deux mètres, depuis quelques jours.

Reste que les ressources sont conscientes qu’avec l’ouverture des points de contrôle, le virus pourrait se propager, et ce pourrait être par les employées qui ont une vie en dehors de la résidence, même si elles sont très prudentes.

Les préposées ont maintenant un salaire de 4 $/h de plus pour quatre mois, en raison de la pandémie. D’autres primes sont offertes dans les endroits où il y a de la COVID-19. Les ressources intermédiaires souhaitent que cette prime devienne permanente.

« On a beau mettre des sous, des sous et des sous. Si les sous disparaissent après, on (les préposées) ne sera pas plus reconnus après. On demande le même salaire pour tout le monde. Travail égal, salaire égal », conclut Kina Dionne.