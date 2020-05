Initiative d’ici : Les aubergistes ont maintenant leur propre réseau

L’image du Réseau québécois Aubergiste ! Photo : Courtoisie.

À l’initiative entre autres, de deux aubergistes de Chaudière-Appalaches (Nancy Lemieux de l’Auberge des Glacis et Gilles Tardif de la Maison du Grand Héron), les aubergistes se regroupent avec leur propre moteur de réservation transactionnel indépendant.

Voilà plusieurs années que des aubergistes souhaitaient être considérés pour ce qu’ils sont. Au départ, ils voulaient même avoir leur propre classification. Finalement, avec l’aide du ministère du Tourisme et d’une enveloppe budgétaire de 150 000 $ obtenue en 2018, ils « accouchent » du Réseau québécois Aubergiste !

« Au début, on n’arrivait pas à trouver les critères qui nous unissaient et à un moment donné j’ai dit : “On est des aubergistes, c’est ça le lien !” Si on a un aubergiste, un beau site et une bonne bouffe avec des produits du Québec, bingo ! Peu importe qu’on ait une chambre ou 40, ça ne change rien », a dit Nancy Lemieux, propriétaire de l’Auberge des Glacis de L’Islet.

Ils ont développé ensemble leur image de marque, se sont rendus à la rencontre de leurs collègues lors d’une tournée en 2019 et ont établi ensuite leurs critères de sélection. Le Réseau québécois Aubergiste ! était donc prêt à être lancé, ce qui a été fait en début de semaine, afin de rallier les 300 aubergistes situés dans toutes les régions du Québec.

Le lancement tombait à point selon Mme Lemieux, malgré la fermeture des auberges en raison de la pandémie.

« On n’avait pas de regroupement d’aubergistes. Ils sont tous chacun chez eux dans toutes les régions du Québec, mais tout le monde vit les mêmes problèmes. On n’avait pas de lieu pour s’unir et jaser de cela. J’en reçois des téléphones d’aubergistes qui posent plein de questions, on s’aide entre nous autres. Donc, c’est un gros regroupement », a aussi dit Nancy Lemieux.

Mme Lemieux ajoute qu’une auberge comme la sienne est une PME en soi, avec une vingtaine d’employés et 70 producteurs partenaires. Une auberge est un attrait touristique en soi, ajoute-t-elle.

Moteur de réservation

Les aubergistes ont choisi de créer leur propre site internet visant à regrouper tous les aubergistes au même endroit. Les internautes à la recherche d’hébergement peuvent réserver directement leur séjour sans intermédiaire.

D’autres projets sont en chantier, comme la création d’une Route des auberges.

Tous les aubergistes qui souhaitent joindre le Réseau québécois Aubergiste ! et obtenir la trousse d’adhésion peuvent contacter M. Thierry Hamtiaux à : info@reseauaubergiste.com.