Internet et cellulaire : Bernard Généreux demande des résultats d’ici 2021 au gouvernement

Bernard Généreux. Photo : Courtoisie.

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, se joint à ses collègues conservateurs afin de réclamer l’accès Internet rural adéquat partout au pays d’ici 2021.

« L’enjeu de l’accès à Internet est intensifié par la pandémie de COVID-19, alors que de plus en plus de gens étudient en ligne, que des adultes font du télétravail et que nous désirons plus que jamais communiquer entre nous. C’est un enjeu auquel le gouvernement en place a promis de répondre, mais jusqu’à présent, il n’a réalisé aucun progrès », a-t-il dit.

Il y a cinq ans, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a désigné l’Internet à large bande comme un service essentiel. Pourtant, de trop nombreux Canadiens des régions rurales et éloignées n’ont toujours pas d’accès continu à Internet. Le député est toutefois optimiste que les choses vont s’améliorer.

« Bell et Telus ont annoncé récemment des investissements dans mon comté et j’en suis très heureux. Les compagnies de télécommunications comprennent l’importance, en ce temps de pandémie, d’être en mesure de communiquer avec nos proches pour sortir de l’isolement et faciliter le télétravail. Je poursuis mes discussions avec elles pour faire avancer la situation dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup », déclare Bernard Généreux.

L’écart entre les régions urbaines et rurales ne fera qu’augmenter avec l’installation des réseaux 5G dans les régions urbaines, car de nombreuses communautés rurales n’ont même pas accès à la norme établie par le CRTC de 50 mégaoctets par seconde (Mb/s) pour le téléchargement et de 10 Mb/s pour le téléversement.

« Je suis conscient qu’il reste du travail à faire pour que tous les citoyens aient accès à Internet partout. C’est pourquoi nous pressons le gouvernement libéral de présenter un plan concret pour régler le problème de l’accès Internet rural, un plan qui doit connecter tous les Canadiens d’ici 2021, aux vitesses établies par le CRTC », ajoute-t-il.