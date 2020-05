Justin Lizotte, judoka de l’année

De gauche à droite, à partir du haut : Justin Lizotte, Léonie Anctil, Véronique Brillant, Danny Berthiaume, Jérémy Lévesque, Étienne Martel, Oscar Dufresne, Eugénie Anctil, Achille Gagnon, Omar Mazouzi, Charles Dubé et Mégan Lévesque. Photo : Courtoisie.

Malgré une saison écourtée à cause de la crise sanitaire, le club Judo-La Pocatière a quand même décidé de rendre hommage à ses judokas pour la saison 2019-2020, terminée le 12 mars dernier, en couronnant les judokas de l’année et les gagnants dans les autres catégories. Ainsi les gagnants de sept catégories sur douze ont été dévoilés.

Dans la catégorie « Progrès », c’est la jeune Léonie Anctil de Sainte-Louise qui remporte le trophée. Le titre de « Recrue de l’année » a été décerné à Achille Gagnon de Saint-Onésime. Pour sa part, Jérémy Lévesque de La Pocatière s’est mérité le trophée « Tévélation en compétition ».

Quant aux compétiteurs de l’année, Oscar Dufresne de Saint-Roch-des-Aulnaies a reçu le trophée pour les catégories « Élite-Avantis U-10 » et « U-12 », tandis que Charles Dubé de Saint-Onésime s’est mérité le Trophée Premier Tech dans les catégories « U-14 », « U-16 » et « U18 ». Le trophée Persévérance-Desjardins a été accordé à Danny Berthiaume de Notre-Dame-du-Portage qui après plusieurs années de judo a persisté malgré des obstacles et a finalement obtenu sa ceinture noire au cours de la dernière saison.

D’autre part, pour une deuxième année consécutive Mme Véronique Brillant de Sainte-Louise remportait le trophée de la bénévole de l’année. Mme Brillant, qui est vice-présidente du conseil d’administration, s’est impliquée beaucoup pour la participation du club au défi Everest et est la coordonnatrice de la campagne de financement BBQ, en plus d’être officielle technique lors des coupes Avantis et assistante au cours de judo du programme judo-école.

Enfin dans la catégorie « Judoka de l’année », Justin Lizotte de La Pocatière a été couronné et remporte le trophée Judo d’or Avantis. La deuxième place est revenue à Charles Dubé pour le Judo-Argent et finalement le trophée judo de bronze a été décerné à Étienne Martel de La Pocatière.

Cinq critères étaient retenus pour le titre de Judoka de l’année : la participation aux entraînements, la compétition, la persévérance-Desjardins, la connaissance et réalisation des techniques et l’implication aux activités du club comme bénévole. Les gagnants recevront leurs trophées lors de la reprise des activités à l’automne prochain, en espérant que la crise sanitaire sera sous contrôle.