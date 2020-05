La médaille du Lieutenant-gouverneur pour Alexandre Leblanc

Photo : Courtoisie.

Récemment, l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, reconnaissait l’engagement de M. Alexandre Leblanc de Saint-Pamphile en lui décernant la Médaille du lieutenant-gouverneur.

M. Leblanc a été pompier volontaire de 1965 à 1983, premier inspecteur municipal (bénévole), responsable au plan d’urbanisme en 1977-1978 et administrateur à l’assurance Promutuel L’Islet. Il fut membre actif du Club Lions dès sa fondation en 1970.

M. Leblanc est un des membres fondateurs du Club Motoneige L’Escale en novembre 1972, dont il a été président pendant deux saisons de 1977 à 1979, et où il est resté à la direction du Club jusqu’en 2018, au-delà de 40 années d’implication.

M. Leblanc est membre du Club de golf L’Islet-Sud depuis son ouverture en 1985. Son expérience en architecture fut menée à profit pour la réparation du bâtiment : réfection des toitures et ponts, bancs, installation sanitaire, boite à eau, l’aménagement de la terrasse et parterre en 1977 comme à sa toute dernière réfection.

Concernant la Fabrique de Saint-Pamphile, elle est redevable à M. Leblanc pour son implication. Il a été marguiller cinq années, s’est impliqué au changement du système de chauffage et menus travaux variés. Il contribue toujours à l’aménagement d’un ajout vitré pour la présentation d’articles religieux dans l’église pour les futurs évènements des fêtes du 150e de la paroisse.

Les Chevaliers de Colomb 3075 de Saint-Pamphile ont eu besoin de ses services pour la réparation du Calvaire : un monument historique et religieux. M. Leblanc a refait la croix et il a restauré au complet le personnage de la croix, un travail de moine que seul un ébéniste aurait fait. Ce monument a reçu le premier prix du Patrimoine de L’Acadie en 2016.

Le Centre Culturel Godend’Art, quant à lui, a bénéficié de ses qualités d’artisan et de menuisier, d’ailleurs les membres de cet organisme peuvent encore compter sur lui pour les dépanner et suggérer des solutions, tout cela avec dynamisme, entrain et dans la bonne humeur.

La Ville Saint-Pamphile est fière et les organisations le seront aussi, car la médaille qui lui est décernée reconnaît le travail bénévole de cet homme de cœur et citoyen engagé. M. Leblanc représente un apport exceptionnel à la qualité de vie et au dynamisme de la communauté de Saint-Pamphile.