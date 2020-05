La Traverse Rivière-du-Loup/ Saint-Siméon reprend le 18 mai… la semaine

Photo : Courtoisie.

La Traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon débutera sa saison 2020 le lundi 18 mai prochain. Le NM Trans Saint-Laurent sera en service du lundi au vendredi et effectuera une seule traversée quotidienne de chacune des rives, soit à 8 h de Rivière-du-Loup et à 10 h de Saint-Siméon. Il n’y aura aucune traversée les samedis et dimanches.

À partir du 24 mai et pour une période indéterminée, il n’y aura pas de traversée les mardis et mercredis. Cependant, des départs s’ajouteront le samedi à 8 h de Rivière-du-Loup et à 10 h de Saint-Siméon, ainsi que le dimanche à 13 h 30 de Rivière-du-Loup et à 15 h, de Saint-Siméon. D’autres départs pourraient s’ajouter.

« Le gouvernement n’encourage pas les déplacements non essentiels. Ainsi, nous avons décidé d’adopter un horaire qui satisfera les besoins des travailleurs », commente le directeur général et capitaine, Marco Ouellet.

Afin de minimiser l’exposition des clients et des membres de l’équipage aux risques de contamination à la COVID-19, nous recommandons fortement le port du masque pour tous les passagers, ainsi que le respect de la règle de distanciation du deux mètres dans la mesure du possible.

Le restaurant demeurera fermé; des bouteilles d’eau seront toutefois disponibles sur demande. Les usagers pourront payer leur droit de passage sans contact au comptoir des journaux, par carte de crédit ou de débit, l’argent comptant n’étant plus accepté comme mode de paiement pour les traverses tarifées.

Il sera désormais possible pour les passagers qui le désirent de demeurer dans leur véhicule durant toute la traversée, sauf si les conditions météo sont défavorables. Transport Canada ayant adapté l’encadrement de cette pratique au contexte de la COVID-19.

« Nous faisons tout en notre pouvoir pour que la traversée soit agréable, mais d’abord sécuritaire pour tous dans ce nouveau contexte », conclut M. Ouellet.