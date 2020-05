Lancement de la campagne promotionnelle Moi j’investis chez nous !

Photo : Courtoisie.

Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent présentent la campagne promotionnelle « Moi j’investis chez nous » visant à faire découvrir les artisans bioalimentaires bas-laurentiens et favoriser l’achat local en région. Dès aujourd’hui, sur différents réseaux sociaux, une série de dix capsules vidéo présentera les humains derrière les entreprises de la région. L’objectif est de favoriser un sentiment d’appartenance envers les producteurs et transformateurs d’ici.

L’importance de l’achat local prend tout son sens présentement et bien que le défi puisse sembler de taille, rappelons que le Bas-Saint-Laurent a la chance d’avoir un identifiant régional depuis maintenant 22 ans pour faire découvrir les produits d’ici. Aujourd’hui, l’achat de produits bioalimentaires locaux est une pratique de plus en plus imprégnée dans les habitudes de consommation de la population, mais il faut continuer de rechercher le logo des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.