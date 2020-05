Le Bas-Saint-Laurent compte un second décès lié à la COVID-19

Après M. Sébastien Frève, 80 ans, de La Pocatière, la région du Bas-Saint-Laurent compte un second décès lié à la COVID-19.

Le décès a été confirmé par le CISSS du Bas-Saint-Laurent sous peu.

Selon la station de radio CIEL-FM de Rivière-du-Loup, il s’agirait d’une personne dans la tranche d’âge de 70 ans et plus qui habitait la MRC de Rivière-du-Loup. La personne en question aurait contracté le virus il y a quelques semaines et aurait été hospitalisée à l’extérieur de la région depuis ce temps.

On compte toujours 40 cas de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, 2 décès et 33 guérisons. Deux personnes sont hospitalisées