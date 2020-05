Le camp de vacances Trois-Saumons reporté

Photo : Facebook Camp Trois-Saumons.

À la lumière des informations concernant le maintien des mesures de distanciation sociale et l’interdiction de rassemblements jusqu’à nouvel ordre, les membres du conseil d’administration et la direction des Camps Odyssée ont le regret d’annoncer l’annulation de l’ensemble des activités prévues cet été aux camps de vacances Trois-Saumons de Saint-Aubert.

« C’est une décision qui nous brise le cœur et nous sommes bien conscients de l’impact pour les parents, mais après avoir évalué attentivement toutes les options, le constat était clair : dans ce contexte et malgré toute notre détermination, il devenait impossible cet été de faire vivre notre mission qui perdure depuis près de 75 ans. L’expérience de camps de vacances de ces enfants n’est pas envisageable sans bivouac de camp, sans thématique à grand déploiement, sans rabaska, sans expédition, sans transport en minibus et sans les chants autour du feu », se désole Gabriel Bigaouette, directeur général, Camps Odyssée.

Au-delà d’une expérience sans valeur ajoutée, les administrateurs et la direction des camps ont identifié d’importants risques opérationnels en raison de la capacité d’accueil des camps, de l’hébergement, de la cafétéria et de l’aménagement des sites. Non seulement l’expérience des campeurs aurait été fortement compromise, mais de surcroît, les conditions de travail des employés auraient été particulièrement difficiles.

D’ici là, l’équipe des Camps Odyssée prépare la saison 2021 afin de permettre à nouveau aux enfants de vivre pleinement l’expérience inoubliable au camp de vacances Trois-Saumons.