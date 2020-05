Le Centre de jour, une solution

Mme Lise Mailloux et la Dre Vivianne Hoduc. Photo : Courtoisie.

Il y a un plus d’un an, la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB lançait sa campagne majeure pour réaliser le premier Centre de jour spécialisé en soins palliatifs du KRTB. En cette Semaine nationale des soins palliatifs, la Fondation tient à souligner l’importance de poursuivre la mobilisation exceptionnelle autour de ce projet unique qui rendra accessibles à un plus grand nombre de personnes malades les services de soins palliatifs afin de favoriser le maintien à domicile lorsque désiré.

Dès la première année d’opération du nouveau Centre de jour et de sa clinique de gestions des symptômes, ce sont de nombreuses personnes malades ayant reçu un diagnostic de maladie incurable qui pourront y recevoir des soins et services adaptés à leur condition. En plus de favoriser le maintien à domicile, le Centre contribuera également à briser l’isolement chez les personnes malades. Pour le Dr André Munger, directeur médical de la Maison Desjardins : « La crise du coronavirus, qui a des conséquences dramatiques sur les personnes aînées et malades, met en lumière l’importance d’améliorer les soins à domicile au Québec. Avec le Centre de jour spécialisé en soins palliatifs, c’est l’écosystème du service de santé du territoire qui en bénéficiera en permettant de miser sur les soins à domicile et sur le maintien à la maison des personnes malades. »

À ce jour, la campagne majeure pour la réalisation du Centre de jour a permis d’amasser plus de 3 M $ grâce à une mobilisation exceptionnelle des familles du territoire. « Nous nous rapprochons de plus en plus de l’objectif de 3,8 M $! J’appelle ainsi une dernière fois aux généreux dons des familles de cœur du territoire afin de faire de ce projet une réalité et ainsi propulser le KRTB à l’avant-garde des soins et services de santé à domicile », lance Renée Giard, présidente du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins.

Le don en ligne, le don mensuel, le don annuel, le don in memoriam ou planifié, sont autant de formes possibles pour les familles de cœur de démontrer leur solidarité envers les personnes malades du territoire et leurs proches. On peut en savoir plus sur la campagne et y contribuer en visitant le maisondesjardinskrtb.ca.

Outre la construction prochaine du Centre de jour, les sommes recueillies permettront aussi d’assurer la pérennité des soins et des services offerts sans frais aux personnes malades et à leurs familles par la Maison Desjardins.