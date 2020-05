Le Quarantaine Show — Région L’Islet : un divertissement en temps de confinement

Photo : Courtoisie.

Le 7 avril dernier, la MRC de L’Islet lançait sa première programmation hebdomadaire du Quarantaine Show — Région L’Islet, une initiative dont l’objectif était de créer des rendez-vous virtuels entre artistes et citoyens.

Effectivement, afin de mettre de la couleur dans la période de confinement de ses citoyens dû à la COVID-19, la MRC de L’Islet a souhaité diffuser sur sa page Facebook des prestations en direct et des capsules culturelles qui permettraient de créer des échanges artistiques, humains et vrais.

« C’est bien connu, notre communauté est composée de gens créatifs et d’artistes de grands talents. Le Quarantaine Show représentait donc une belle occasion de mettre en lumière leur travail, mais aussi de les soutenir en ces temps incertains. Tous les artistes ayant participé au Quarantaine Show en présentant du matériel original ont reçu une compensation financière » souligne M. René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.

Depuis le début du mois d’avril, plusieurs prestations ont été offertes. C’est en moyenne cinq spectacles qui étaient présentés de façon hebdomadaire. En musique, les spectateurs ont pu écouter Marie-a-une-Légende, Joe Robicho, Juan Morales, L’Ange Vagabond, Kokia Sun et Jeape Careno, Ghislain Jutras, Peggy Bélanger, True Fake, Jean-Pierre Chassé, Yanick Lavoie, Corbo, Serge-André Jones et Vincent Lacroix.

Pour les petits, les organismes Apprendre Autrement, l’ABC des Hauts Plateaux et le Musée Maritime du Québec ont animé des heures du conte. Nous avons également eu la chance d’entendre le conteur Alfred Gagnon et les femmes de mots Joëlle Gauvin-Racine, Élisabeth Desjardins et Claudine Cousineau. Nous avons pu voir, ou revoir, des capsules vidéo sur le sculpteur Michel Saulnier, le Phare du Pilier-de-Pierre, Fleuve | Espace danse, les artistes en atelier du Vivoir et des peintres de la région. Les citoyens ont également été invités à bouger lors des séances de danse offerte par Kokia Sun et Éléonar Caron St -Pierre.

Le public a été très nombreux à se réunir pour ces rendez-vous culturels et, selon les commentaires reçus, les gens ont vraiment apprécié ces moments partagés. La plupart des prestations diffusées durant les dernières semaines restent disponibles sur la page Facebook de Région L’Islet pour ceux qui aimeraient les voir ou revoir.

Le Quarantaine Show s’est terminé, après sept semaines de diffusion, le jeudi 21 mai par une prestation de Sophie Pelletier, une artiste chère au public de la région, qui s’est fait connaître en 2012 lors de sa participation à Star Académie.

L’initiative du Quarantaine Show s’inscrit dans une volonté globale de la MRC de L’Islet de soutenir son milieu culturel. D’ailleurs, la MRC mène actuellement une démarche de réflexion avec les acteurs du milieu. Une politique culturelle, issue de ce processus, sera lancée dans les prochaines semaines. Inspirée de l’Agenda 21 de la culture, cette politique permettra d’orienter les actions de la MRC, en contribuant à la vitalité culturelle sur l’ensemble du territoire, la participation et l’accès à la culture, la reconnaissance des expertises culturelles et la protection et la mise en valeur des différents types de patrimoine.