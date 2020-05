Le toponyme Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies maintenant officialisé

Photo : Maxime Paradis.

Saint-Roch-des-Aulnaies désigne désormais le nom d’une municipalité et non plus celui d’une municipalité de paroisse. Ce changement a été officialisé en mars dernier par la Commission de toponymie du Québec.

Le maire André Simard rappelle que sa municipalité était l’une des dernières au Québec à ne pas avoir procédé à cette modification. Les démarches ont été entreprises il y a plus d’un an. « Les correspondances officielles qu’on recevait indiquaient encore Municipalité de paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies lors de mon entrée en poste en 2017. On s’est dit qu’il était temps d’actualiser ça », a-t-il résumé.

Selon la Commission de toponymie du Québec, une municipalité de paroisse consiste en un territoire d’une paroisse érigé en municipalité. Une municipalité est un territoire sur lequel s’exerce une autorité locale conformément aux lois municipales. Malgré la différence de ces deux statuts juridiques, une municipalité de paroisse exerce l’autorité locale sur son territoire de la même façon qu’une municipalité en étant soumis au même code municipal. Ce changement de statut n’implique donc aucun changement dans l’organisation municipale de Saint-Roch-des-Aulnaies.