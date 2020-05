L’école sera finalement à temps plein

Pour répondre encore plus adéquatement aux besoins des élèves, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a apporté des modifications à son organisation scolaire, a-t-on appris par voie de communiqué mercredi soir.

Ces changements découlent d’une évaluation de la situation de certaines écoles tout en prenant en compte le bien-être des élèves du troisième cycle dans une perspective de transition prochaine vers le secondaire. Les élèves de 6e année de l’école Joly, de l’école Hudon-Ferland et de l’école internationale Saint-François-Xavier poursuivront leur cheminement scolaire à l’école secondaire de Rivière-du-Loup.

Grâce à tous ces changements apportés, les élèves de la maternelle à la 6e année des écoles auront droit à un enseignement à temps plein d’ici la semaine du 25 mai.

La commission scolaire tient à remercier les parents qui ont fait montre d’ouverture et de compréhension au cours des dernières semaines et principalement au cours des derniers jours.

En raison des ratios à respecter, 81 nouveaux groupes ont dû être créés, dont 59 uniquement dans le secteur de Rivière-du-Loup. Pour la commission scolaire, la situation exceptionnelle exige de demeurer vigilants et d’apporter les ajustements requis afin de toujours offrir le meilleur service possible à nos élèves, et ce, à temps plein.