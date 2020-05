L’enseignement agricole, une histoire, un patrimoine

L’école d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1950. BANQ, Fonds de l’Action catholique.

De la création de l’école d’agriculture de La Pocatière en 1859 à la mise en place de l’Institut de technologie agricole en 1962, il y a toute une histoire. Elle est étroitement liée aux transformations du monde rural.

On doit la fondation de la première école d’agriculture du Canada au directeur du collège de Sainte-Anne, l’abbé François Pilote. On peut comprendre qu’à ses débuts il y avait beaucoup à faire et que l’on ne pouvait accueillir qu’un petit nombre d’élèves. Avec les années, la formation agricole devient de plus en plus essentielle et l’école connaît une croissance intéressante. Jusqu’en 1912, plus de 570 jeunes agriculteurs y apprennent les bases de l’agriculture. Pour dispenser l’enseignement et mettre en pratique certaines techniques, on profite d’une ferme modèle de 145 arpents qui rapidement augmente en superficie.

Voyant le succès de cette institution dans la région, la construction d’un nouvel édifice s’impose. Érigé devant le collège, ce nouveau bâtiment accueille ses premiers élèves en février 1912. L’école offre un cours moyen de deux ans qui sera considéré comme un modèle pour les écoles moyennes d’agriculture fondées au Québec à partir de 1926. Affiliée à l’université Laval en 1912, elle permet aux élèves d’entreprendre un baccalauréat en sciences agricoles ou agronomiques. On y met en place une faculté d’agriculture en 1940, mais celle-ci déménage à Sainte-Foy en 1962.

À partir de 1962 toutefois, on poursuit la formation des jeunes agriculteurs grâce à l’implantation des Instituts de technologie agroalimentaire dans la province. Les étudiants peuvent obtenir un diplôme d’études collégiales du ministère de l’Éducation et un autre de du ministère de l’Agriculture.

Au cours des années, des infrastructures agricoles importantes comblent les besoins des enseignants et des élèves. Mentionnons une bergerie en 1915 et vingt ans plus tard, une meunerie pour l’alimentation du cheptel de l’école. Ces deux bâtiments seront utilisés durant plusieurs années, notamment par la Ferme École Lapokita après sa création en 2000.