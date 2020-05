Les clubs de golf seront prêts

Club de golf de Saint-Pamphile. Photo : Jocelyne Morin.

Avant la fin du mois de mai, les clubs de golf de nos régions ouvriront leurs portes, ayant eu le feu vert de la Santé publique. Ils devront suivre quelques consignes, pas si contraignantes, et ils se disent prêts à ouvrir en suivant ces paramètres.

Une personne par kart de golf, distanciation de deux mètres, pas de poignées de mains pour se féliciter, plexiglas dans les boutiques, nettoyage des mains… les clubs de golf qui ont reçu les protocoles la semaine passée sont déjà prêts à ouvrir, ne reste que le beau temps.

En région, la température étant à peine au rendez-vous, il ne s’agit pas d’un grand report dans le temps.

Les tournois et réceptions ne pourront toutefois pas avoir lieu pour le moment, ce qui représente des pertes de revenus. Tous prévoient — et souhaitent — que l’impossibilité de pratiquer plusieurs sports actuellement en raison de la pandémie et le fait que les gens ne puissent pas vraiment quitter le Québec se traduisent par une hausse d’achalandage dans les clubs de golf.

« Les gens vont être confinés au Québec cet été, ça se peut qu’il ne puisse même pas jouer au soccer ou au baseball, c’est sûr que ça augmente le nombre de clients potentiels. Oui, je pense qu’on peut aller chercher une nouvelle clientèle ou ramener une clientèle qui a déjà joué », a dit le directeur du Club de golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli, Dany Poulin. Celui-ci se dit particulièrement satisfait que le champ de pratique puisse être ouvert et même que les leçons individuelles puissent être données.

Au Club de golf de Saint-Pamphile, on craint tout de même une saison pas si facile, même si l’achalandage est à la hausse.

« On perd les tournois, on perd les soupers. Ça va être une année difficile, je pense, pour les clubs de golf, mais les gens locaux, normalement, vont jouer plus souvent, car ils n’auront rien d’autre à faire », a souligné le professionnel du club, Kevin St-Laurent.

À Saint-Pacôme, l’ouverture du terrain le 21 mai se traduira aussi par l’ouverture du restaurant avec commandes pour sortir, ce qui était fortement demandé par la communauté. En général, les consignes sont faciles à suivre.

« C’est vraiment adaptable. Le protocole qu’on a reçu a 24 pages, mais ce sont des directives qu’on devra suivre pour être en loi. C’est faisable », a dit Gilles Pelletier du Club de golf de Saint-Pacôme.