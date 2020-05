Les fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière repoussées

Lancement de la programmation du 175e en décembre dernier. Photo : Archives Le Placoteux.

Les activités restantes à la programmation des fêtes du 175e anniversaire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont repoussées plus tard cet automne et à l’hiver 2021, de confirmer l’agent de développement de la Municipalité, Sébastien Tirman, dans la mesure où il sera possible de les tenir dans le respect des recommandations de la Direction de la santé publique.

Le comité en est venu à cette conclusion en raison de l’impossibilité de tenir, dans l’immédiat, plusieurs éléments figurant à la programmation.

« Les premières activités tenues au début de l’année ont connu une belle participation, mais tout ce qui était à l’horaire depuis le début de la crise de la COVID a été annulé », précise-t-il.

Les dates de reprise des activités aujourd’hui repoussées demeurent à confirmer et seront communiquées ultérieurement.