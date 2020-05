Mouvement de solidarité des entreprises touristiques dans L’Islet

Catherine Chouinard du Bar Laitier Chouinard, Cindy Marquis, copropriétaire du Café Bonté Divine, Diane Guillemette du restaurant la Libellule, Marie-Claude Maheu de la boutique Apparat, Marie-Pier Patoine de l’auberge jeunesse Aubergélit, Maighan Gagnon du Vivoir, Laura Michaud de Conter Fleurette, Pier-Soleine Morency Raby et Hélène Morency de la boutique Morency et Claudia Bourgault du Bistro OK, dans une vidéo produite pour la campagne. Photo : Courtoisie.

Les « Sœurs entrepreneures » lancent une campagne de financement participatif pour soutenir les entreprises touristiques locales et les organismes de première ligne dans L’Islet.

L’instigatrice du projet, Marie-Pier Patoine, propriétaire d’Aubergélit à Saint-Jean-Port-Joli, a eu l’idée après avoir lancé un cri d’aide et d’espoir sur les réseaux sociaux en raison de la situation qui affecte les entreprises comme la sienne, en cette période de pandémie.

« J’ai toujours été inspirée par les femmes entrepreneures de la région et je trouve que nous sommes beaucoup. J’ai contacté les filles avec cette idée folle là. Les clients sont déjà engagés avec nous depuis des années, alors pourquoi ne pas leur demander de payer d’avance », a confié Marie-Pier Patoine.

Elle a su rallier beaucoup d’entreprises et d’organisation autour de son projet qui consiste en une campagne de dons et de cartes-cadeaux sur la plateforme La Ruche.

« Ce ne sont pas ces cartes-cadeaux là qui vont faire qu’on va survivre à la crise. Par contre, le fait que les clients s’engagent à revenir nous voir, ça nous donne du gaz », estime Mme Patoine.

Mouvement

Ainsi, la population est invitée à soutenir les commerces locaux, soit neuf entreprises : La Libellule, Bar Laitier Chouinard, Vivoir, Boutique Morency, Apparat boutique, Café Bonté Divine, Bistro OK, Conté Fleurette et Aubergélit. Toutes les propriétaires sont des femmes, d’où le nom du mouvement « Sœurs entrepreneures ».

« Le nom a été vraiment imaginé par moi et ç’a été approuvé par les filles. C’est pour rappeler la famille. On est des femmes entrepreneures, mais de ça, je vois plus grand. Mon but c’est d’ouvrir ces partenariats, c’est de voir les échanges qu’on peut faire. C’est un mouvement, pas juste une campagne de financement », ajoute Mme Patoine.

Desjardins doublera l’objectif de la campagne, jusqu’à concurrence de 25 000 $, et ce montant sera divisé en trois pour Soupe au bouton, Centre d’Équithérapie La Remontée et la Maison de la famille de la MRC de L’Islet.

Des sous seront aussi remis à Destination Région L’Islet. « On trouvait cela important d’être là. Dans la campagne, un petit pourcentage nous revient. C’est sûr que quand on va savoir l’envergure de ce montant, on va probablement essayer d’en ajouter pour faire une campagne pour aider tous nos intervenants sur le territoire, avoir une relance forte », a dit Jean St-Pierre, de l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet.

Déjà, en date de mercredi, 13 030 $ avaient été amassés sur le site https://laruchequebec.com/projet/les-soeurs-entrepreneures-7152/. L’objectif est de 25 000 $. Visitez aussi la page Facebook du mouvement.