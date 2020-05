Naviguer dans l’habitat des baleines : une formation en ligne gratuite pour les plaisanciers

Crédit photo : GREMM.

Le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) et le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) offrent une formation en ligne pour les plaisanciers et kayakistes naviguant dans le Saint-Laurent et le fjord du Saguenay.

Développée en partenariat avec Parcs Canada et Pêches et Océans Canada, cette formation est rapide à compléter, gratuite et bilingue. Intitulée « Naviguer dans l’habitat des baleines », la formation permet d’acquérir des connaissances sur les baleines et sur les règlements en vigueur pour les protéger. Elle est également adaptée selon les types d’embarcations : kayak, voilier ou bateau à moteur. La formation prend entre 30 et 45 minutes à compléter et elle est accessible autant sur mobile que sur ordinateur.

« Dans le cadre d’un sondage réalisé en 2018 par le ROMM, les plaisanciers naviguant dans l’habitat des baleines ont transmis un message clair : ils veulent participer à la protection des mammifères marins. La formation répondra à ce besoin en leur donnant toute l’information nécessaire pour connaître les règlements et les appliquer correctement », explique Esther Blier, directrice du ROMM.

« La protection des baleines, surtout des populations en péril comme celle du béluga du Saint-Laurent, est l’affaire de tous les usagers et usagères du fleuve. Avec cette formation, nous voulons faire découvrir les baleines et sensibiliser les plaisanciers et kayakistes à leur impact potentiel sur elles », souligne Robert Michaud, président du GREMM.

Rendez-vous sur navigationbaleines.ca.