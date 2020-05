Ouverture des régions : le premier ministre se veut rassurant

Lors de son point de presse quotidien lundi, le premier ministre François Legault a tenu à se montrer rassurant auprès des gens qui habitent en région et qui sont peu affectés par le coronavirus. Plusieurs d’entre eux craignent qu’avec la fin des contrôles policiers, les gens de Montréal, où la situation n’est pas stable, viennent se réfugier chez eux.

« S’il y a trop de mouvement et qu’il y a trop de gens de Montréal qui vont dans les régions, on n’hésitera pas à mettre des consignes pour empêcher ces mouvements-là », a-t-il assuré, ajoutant que tout devrait aller, si la distanciation physique du deux mètres est respectée.

M. Legault a même fait un appel à la solidarité.

« Je ne veux pas que les Québécois commencent à se chicaner et à se diviser entre Montréal et le reste du Québec. On est tous ensemble dans le même bateau. On doit se serrer les coudes à deux mètres. Je remercie tous les Québécois pour leur solidarité », a-t-il conclu.

Rappelons que les barrages policiers qui entourent le Bas-Saint-Laurent seront levés le lundi 18 mai, ce qui fait que les gens pourront y circuler sans raison essentielle, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Une pétition contre cette décision a été lancée et les élus du Bas-Saint-Laurent ont majoritairement demandé un report.

Ajoutons que les propriétaires de résidences secondaires qui pourront y accéder à partir du 18 mai ne seront pas obligés de faire un isolement de 14 jours, même si cela sera fortement recommandé.