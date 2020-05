Partie 2 : Que peut-on faire ou ne pas faire ?

Devant le succès des questions posées par nos lecteurs, nous récidivons avec une partie deux et une série de questions posées au ministère de la Santé, en lien avec ce qui est permis ou pas dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Vous avez des questions? Envoyez-nous les au journaliste@leplacoteux.com.

1. Est-il possible de recevoir les services de sa femme de ménage à la maison, si elle n’a pas de symptômes?

Les services de ménage à domicile ne font pas partie de activités pour lesquelles la reprise a été annoncée.

2. Une enfant qui ira à l’école peut-elle aller dîner chez une adulte amie des parents, puisque la garderie sera fermée et qu’il n’y a pas de transport scolaire le midi ?

Oui. Il est possible de garder les enfants d’une personne qui n’a pas accès aux services de garde d’urgence si cela est nécessaire et que les conditions suivantes sont respectées : aucune des personnes ne présente des symptômes de fièvre, d’apparition ou d’aggravation d’une toux, de difficultés respiratoires ou de perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale dans les 14 derniers jours; personne n’a reçu de consigne d’isolement; il n’y a pas de personne à risques (ex. : malade chronique ou personne de 70 ans ou plus) dans la maison.

Dans la mesure du possible, il faudra limiter les contacts physiques des enfants les uns avec les autres et maintenir une distance physique de 2 mètres. Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés, comme les poignées de porte, les interrupteurs d’éclairage, les poignées d’évier, etc. Augmentez la fréquence de nettoyage des toilettes. Nettoyez fréquemment les jouets, particulièrement ceux pouvant être portés à la bouche. Il faut en tout temps suivre les consignes sanitaires pour tous (se laver les mains fréquemment, tousser dans son coude ou dans un mouchoir qu’on jette immédiatement, etc.).

3. Deux amoureux qui n’habitent pas la même adresse peuvent-ils se voir sous le même toit, sachant que l’un d’entre eux est colocataire avec une personne qui travaille dans un service essentiel ?

Nous faisons appel à la collaboration et au bon jugement des gens dans cette situation, car cela dépend de plusieurs facteurs (est-ce que ces personnes vivent seules, est-ce qu’elles continuent de travailler, etc.) Il faut également avoir confiance que chacun ait respecté les consignes d’hygiène et de distanciation physique émises par la Santé publique. Si ces personnes décident de se voir, il faut s’assurer que :aucune des personnes ne présente ou a présenté dans les 14 derniers jours de symptômes de fièvre, d’apparition ou d’aggravation de toux, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale; personne n’a reçu de consigne d’isolement; il n’y a pas de personne à risque (ex. malade chronique ou personne de 70 ans et plus) dans la maison.

S’il n’est pas possible de se voir, nous conseillons de maintenir les liens avec les proches en utilisant des moyens de communication alternatifs (appels téléphoniques, messages textes, réseaux sociaux, photos numériques, rendez-vous pour se saluer au balcon, souper en tête à tête sur Skype ou autre, etc.)

4. Est-il conseillé de prendre une douche et placer ses vêtements dans la laveuse en revenant de faire des courses, ou cela est une mesure exagérée?

Il est recommandé de se laver les mains au retour. Il est d’ailleurs bon de se laver les mains fréquemment lorsqu’on est à la maison. Il n’est pas nécessaire de prendre une douche et laver ses vêtements au retour.

5. Pouvez-vous définir ce qu’est un rassemblement?

Deux personnes ou plus qui ne résident pas à la même adresse.

6. Est-ce que les déménageurs peuvent entrer et offrir leurs services dans une résidence pour personnes âgées, si le bail est terminé?

Oui. Les déménageurs ont des procédures à appliquer dans ce type de situation.

7. Deux conjoints depuis 15 ans qui n’habitent pas la même adresse et qui ne travaillent pas dans des services essentiels peuvent-ils se retrouver sous le même toit?

Même réponse qu’à la question 3.

8. Est-ce que la direction d’une résidence de retraités peut empêcher une personne de déménager ou l’empêcher de faire venir des boîtes de déménagement dans le logement?

Lors d’un déménagement, on recommande de prendre entente avec la résidence pour laisser les biens de la personne déménagée à l’entrée de la résidence pour éviter que les déménageurs pénètrent à l’intérieur, d’éviter que les résidents s’approchent des lieux où iront les déménageurs, nettoyer les surfaces potentiellement touchées par les déménageurs, etc.

Avec l’ouverture des milieux, des déménagements pourront être envisagés en respect de ces mêmes lignes.

9. Peut-on se déplacer en motocyclette à l’intérieur de notre région, même si ce déplacement est non-essentiel ?

Nous demandons au gens de limiter leurs déplacements non essentiels. Toutefois, oui, se déplacer à motocyclette est permis. Il faut toutefois se rappeler que les rassemblements ne sont pas permis (ex : groupe de motocylistes).

10. Si une personne doit faire un isolement obligatoire, car elle arrive de Montréal et retourne au Bas-Saint-Laurent, est-ce que les autres membres de la maisonnée sont forcés de le faire aussi?

Non l’isolement ne concerne que la personne qui revient de Montréal. Toutefois si celle-ci développait des symptômes et devenait un cas confirmé de COVID-19, des mesures d’isolement s’appliqueraient alors pour ses contacts étroits.