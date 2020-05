Pas de campeurs cet été dans les camps kamouraskois

Photo : Facebook Camp musical St-Alexandre.

Après le Camp Trois-Saumons de Saint-Aubert dans L’Islet, c’est au tour du Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et du Camp Canawish de Rivière-Ouelle d’annoncer qu’ils n’accueilleront pas de campeurs cet été au sein de leurs installations.

Au Camp musical, le directeur général Mathieu Rivest avoue que son organisation s’était donnée jusqu’au 15 mai pour prendre une décision quant à la tenue des activités régulières pour l’été 2020. Les mesures restrictives de la santé publique qui compliquent la tenue des ateliers musicaux et des activités récréatives, mais également le flou entourant la poursuite du service d’hébergement et de restauration à la cafétéria ont motivé l’annulation de la saison estivale 2020.

« Ce n’est pas de gaieté de cœur, vous comprendrez. C’est environ 500 campeurs qui devront se priver d’une formation musicale cet été et une quarantaine d’animateurs et d’enseignants qui se retrouvent mis à pied par la force des choses », indique Mathieu Rivest.

Le directeur général se console néanmoins avec la réaction des parents, plutôt bonne dans les circonstances, et parce que la majorité d’entre eux a choisi de maintenir l’inscription de leur enfant pour l’été 2021. L’organisation incite d’ailleurs les gens intéressés à un séjour au Camp musical en 2021 à prendre les devants dès maintenant.

Autrement, Mathieu Rivest mentionne que le fait d’avoir un Camp qui roule au ralenti permettra à l’organisation d’accentuer son virage numérique et de poursuivre sa planification stratégique pour les prochaines années. La situation actuelle ouvre aussi la porte au développement d’une nouvelle offre de service, adapter aux conditions de la COVID-19.

« On est à finaliser l’idée d’un “camp familial” en août où chaque famille aurait accès à un hébergement complet et privatif. Le camp serait un mix d’ateliers musicaux en famille, suivi d’activités découvertes de la région en après-midi. Au lieu de faire un grand concert à la fin du camp, les familles participeraient à l’enregistrement d’une performance musicale collective dont le montage serait ensuite partagé sur YouTube », explique le directeur musical.

Cette nouvelle offre de service, le Camp musical avoue y rêver depuis maintenant quelques années. Mathieu Rivest ajoute qu’elle pourrait être offerte pour débuter aux familles de la clientèle qui était déjà inscrite pour cet été et que le succès de celle-ci motivera sa poursuite dans le futur.

Camp Canawish

Au Camp Canawish de Rivière-Ouelle, l’organisation n’a eu d’autres choix que d’annoncer la fermeture de l’établissement pour l’été. Tout comme le Camp musical, le Camp Canawish désire profiter de cette pause pour réfléchir à la bonification de son offre de service future.

Néanmoins, le président-directeur général, Jean-Denis Guignard, parle d’une décision difficile. Rappelons que le Camp Canawish venait tout juste d’être relancé, l’an dernier, après une difficile fermeture à l’été 2018, faute d’employés.

« On avait déjà 100 campeurs d’inscrits pour l’été, en mars. On avait aussi des employés de recrutés. Mais il est impossible pour nous d’assurer la santé et la sécurité de notre clientèle et de nos employés dans les circonstances actuelles », insiste Jean-Denis Guignard.

Le président-directeur général rappelle que la clientèle du Camp Canawish est à besoins particuliers, avec une part significative souffrant d’une déficience intellectuelle, et dont environ la moitié de tous les campeurs est âgée de plus de 50 ans. Suivre des mesures strictes en matière de santé publique est pratiquement impossible dans ce contexte.

« Même les camps qui accueillent une clientèle moins vulnérable ont choisi de fermer, car le cadre de fonctionnement qu’il faut suivre est très restrictif », précise-t-il.

Le Camp Canawish espère maintenant que le gouvernement viendra en aide financièrement à tous les camps du Québec, qu’ils aient choisi d’ouvrir ou non. Des représentations à cet effet, de la part de l’Association des camps du Québec auprès du gouvernement Legault, ont lieu actuellement, a-t-il confirmé.

« On est optimiste, car on estime que nous sommes un service essentiel pour les familles à la recherche d’un répit. Autrement, les gens peuvent nous encourager dans la poursuite de notre mission en faisant un don directement sur notre site internet », concluait-il.