Pas de foyers d’éclosions importants suite au début du déconfinement

L’ouverture des commerces, usines, chantiers, services de garde et écoles, ces deux dernières semaines, n’a pas entraîné de foyers d’éclosion de la COVID-19 dans les régions, pour le moment, a indiqué le directeur national de la Santé publique Horacio Arruda.

« Les choses vont bien. Déconfiner entraîne un risque plus grand de transmission. Il y a eu quelques cas, mais actuellement, le déconfinement à l’extérieur de la région de Montréal fonctionne de la façon dont on s’y attendait, a indiqué le Dr. Arruda, lors du point de presse quotidien des autorités québécoises, mardi. On n’a pas vu de foyers (d’éclosions) importants autres que ce qui était attendu, ni de situation hors contrôle», a-t-il ajouté, tout en spécifiant qu’il demeurait important d’observer les consignes, même en région froide.

Suite du déconfinement

Mentionnons qu’au cours des prochains jours, possiblement cette semaine, des nouvelles au sujet des services, comme les salons de coiffure, les rassemblements, les camps de jours, etc., seront annoncés, a dit le premier ministre François Legault.

Le Bas-Saint-Laurent n’enregistre aucun nouveau cas mardi, pour un total de 44 cas de coronavirus, dont 33 guéris et une personne hospitalisée.