Prendre une marche autrement

L’URLS du Bas-Saint-Laurent a trouvé une bonne idée pour inviter les gens à être créatifs et à aller prendre l’air… tout en respectant les normes de distanciations physiques.

Les gens de la région sont invités à créer des œuvres avec des objets trouvés dans la nature : macramé sur un arbre, visage en feuilles, cercle de légumes… Tous les moyens sont bons pour laisser place à l’imagination. Matériel requis : de l’imagination, de l’observation et de l’ingéniosité.

« Ce que l’on suggère, c’est plutôt que de prendre juste une marche, on observe partout, on active nos neurones et on fait preuve de créativité », a dit Nicolas Orreindy, conseiller en loisir culturel à l’URLS du Bas-Saint-Laurent.