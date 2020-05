Promutuel Assurance du Lac au Fleuve encourage l’économie locale

Photo : Facebook Promutuel.

Afin d’encourager l’économie locale, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve procédera à l’achat d’une centaine de paniers et de chèques-cadeaux provenant d’entreprises de la région, pour un total de 10 000 $ répartis sur l’ensemble de son territoire. Ces achats feront l’objet de tirages tout au long du mois de mai auprès de la population via ses réseaux sociaux. Une belle façon de soutenir nos entrepreneurs d’ici durement affectés par la crise actuelle tout en leur offrant une belle visibilité.

« Avec près de 170 années au service de la population et des entrepreneurs québécois, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve sait combien nos entreprises locales travaillent fort, jour après jour, pour nous offrir des produits et des services de qualité. C’est dans un esprit d’entraide et de solidarité que nous désirons encourager et faire découvrir les entreprises de notre région pour les soutenir dans cette période difficile », a déclaré M. Pierre Raymond, directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.

Rappelons que Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a mis en place plusieurs mesures pour accompagner ses membres-assurés dans cette situation qui bouleverse le quotidien de chacun. En plus d’accorder à ses membres assurés une remise sur leur prime d’assurance automobile pour les véhicules personnels ou commerciaux, elle a allégé sa politique de perception des primes pour les membres assurés directement touchés par la pandémie et elle a bonifié certaines de ses garanties en cas de sinistre.