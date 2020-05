Québec accélère les versements du Programme de remboursement pour des coûts de chemins multiressources

Photo : Unsplash.com.

Le gouvernement du Québec annonce la modification du Programme de remboursement pour des coûts de chemins multiressources (PRCM) afin d’accélérer les versements liés à ce programme.

Cette décision, qui s’inscrit au nombre des mesures prises dans le contexte de la COVID-19, a pour but de soutenir le secteur forestier afin qu’il contribue à la relance de l’économie du Québec. Cette décision, annoncée par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, permettra aux industriels forestiers de disposer de plus de liquidités. Ç

C’est maintenant 60 % de l’enveloppe annuelle qui sera allouée aux bénéficiaires lorsque les conditions d’admissibilité sont respectées, 30 % lors du dépôt de l’état d’avancement des travaux et 10 % lorsque les travaux seront réalisés et conformes aux exigences du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Grâce à cette mesure, 28,7 M$ seront disponibles rapidement afin de soutenir l’industrie pour qu’elle investisse dans le réseau routier forestier. Avant cette modification, le PRCM prévoyait des versements de l’enveloppe budgétaire annuelle accordée aux bénéficiaires de l’ordre de 30 % en début d’année, de 40 % lors du dépôt de l’état d’avancement des travaux et de 30 % lors du remboursement final.

« Depuis les premiers jours de la pandémie, plusieurs entreprises ont exprimé de sérieuses préoccupations liées aux pertes d’emplois, aux fermetures d’usines et aux manques à gagner. La modification du PRCM était devenue essentielle afin de soutenir l’industrie forestière en lui permettant d’obtenir rapidement les liquidités nécessaires au bon déroulement de ses activités. L’annonce d’aujourd’hui contribuera à une relance économique sécuritaire pour l’ensemble des utilisateurs », a indiqué M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.