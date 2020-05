Rassemblements extérieurs limités et reprise des services de soins de santé privés et corporels

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec Geneviève Guilbault avait de bonnes nouvelles à annoncer aux Québécois, aujourd’hui, lors du point de presse quotidien du gouvernement. Les rassemblements extérieurs, selon certaines conditions, et les services de soins de santé privés et corporels pourront bientôt reprendre.

Dès vendredi, les rassemblements extérieurs de dix personnes provenant d’un maximum de trois adresses différentes seront permis, dans la mesure où la distanciation sociale de 2 mètres est respectée. Cette nouvelle directive permet donc à des gens de se réunir pour des barbecues, ou à des enfants de trois familles différentes de pouvoir jouer ensemble à l’extérieur.

Geneviève Guilbault a toutefois rappelé qu’il était primordial pour les hôtes de ces rassemblements d’éviter d’accueillir leurs convives à l’intérieur de leurs résidences, sauf si la situation le nécessite, comme pour faire usage de la salle de bain ou changer la couche d’un enfant, a-t-elle cité en exemple.

« C’est un test que nous faisons. On verra éventuellement ce qu’on pourra faire pour permettre les rassemblements à l’intérieur, en fonction des résultats que nous obtiendrons », a-t-elle indiqué.

La vice-première ministre a également confirmé que les services de soins de santé privés et corporels, comme les dentistes et les salons de coiffure, pourront reprendre leurs activités le 1er juin. Plus de détails seront communiqués à ce sujet au courant de la journée.

« Si la contagion repartait de plus belle, il faudrait faire marche arrière. C’est pourquoi il faut demeurer vigilant dans nos actions », a-t-elle ajouté.

Bilan quotidien

Concernant le bilan quotidien dans nos régions, celui-ci demeure inchangé par rapport à hier.

Au Bas-Saint-Laurent, il y a toujours 44 cas testés positifs à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. De ce nombre 33 sont rétablis et une seule personne demeure hospitalisée.

En Chaudière-Appalaches, la situation demeure aussi inchangée avec 481 cas positifs depuis le début de la crise.