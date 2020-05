C-Drick s’abandonne à la guitare au studio Desjardins du Camp musical Saint-Alexandre. Photo : Maxime Paradis.

Cédric Lajoie, alias C-Drick, en avait visiblement assez du confinement. Quand nous lui avons proposé de le rencontrer en personne au studio Desjardins du Camp musical Saint-Alexandre afin qu’il nous parle de sa nouvelle chanson et de son premier EP à venir, il n’a pas hésité une seconde. Mais rassurez-vous, en dehors du titre de la pièce qui a servi de prétexte à ce rendez-vous, rien n’a été fait « hors la loi » : la distanciation physique a été appliquée à la lettre.

C-Drick l’a répété à plus d’une reprise, son dada, c’est la composition. Autant lorsqu’il chantait avec Les Crâneurs dans les années 2000, à Montréal, autant avec Les Flos durant la décennie suivante, à son retour au Bas-Saint-Laurent, il a toujours ressenti ce besoin « de se vider la tête », dit-il, en composant paroles et musique, sans prétention.

De là à dire qu’un jour il aurait fini par se lancer en solo ? Pas tout à fait. Si l’auteur-compositeur-interprète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska estimait avoir fait le tour du jardin plus d’une fois au sein de groupes musicaux, l’idée de travailler quelque chose pour lui et d’en assumer entièrement la direction artistique, sans compromis, ne semblait pas lui avoir traversé l’esprit. Entre la vie de famille et son métier de sérigraphe, C-Drick avait trouvé quelque chose comme un équilibre qui ne lui déplaisait pas.

Voilà qu’un accident de moto est survenu, accident qui a chamboulé sa vie professionnelle et qui lui a donné le goût de faire de la musique, seul, de son côté, par temps perdu. Mais seul est un bien grand mot, surtout pour un musicien. À moins d’être homme-orchestre, vient toujours ce moment où on imagine bien un ami instrumentiste venir bonifier ce qui devait au départ être un travail en solitaire. Ainsi renaît l’esprit collectif, et ainsi est née « Hors la loi », première chanson d’un EP de cinq titres nommé « A » qui sortira le 2 juin prochain.

« J’écoutais la pièce et j’entendais des cuivres. J’ai appelé Mathieu Rivest qui me disait pourtant que sa vie de trompettiste était derrière lui. Je lui ai fait entendre la chanson et à 1 minute 30, environ, il m’a dit d’arrêter l’enregistrement et de le recommencer du début. Il a sorti sa trompette, il a joué et le résultat a été là dès le premier coup », raconte C-Drick.

Un ami de Montréal, Joël Bourgeois, a ensuite fourni la séquence de batterie sur laquelle s’appuie la chanson. Jimmy Rouleau, le réalisateur, accompagne C-Drick à la guitare et à la basse. Le résultat donne quelque chose qui musicalement peut rappeler « Ring of Fire » de Johnny Cash, mais interprété avec la désinvolture typique de Jean Leloup. Dans le cas de Leloup, C-Drick avoue traîner la comparaison depuis toujours et ne pas trop la détester, étant lui-même un grand fan de l’artiste.

« “Hors la loi” est probablement la chanson la plus pop du EP. C’est pour ça qu’on a décidé de la lancer en premier. Les autres pièces sont plus ambiantes, plus nostalgiques, je dirais même sensuelles. Mais l’approche minimaliste, à la limite instantanée, on la ressent bien sur toutes les pièces et c’est que je cherchais. C’était une libération totale de pouvoir s’amuser autant et c’est pourquoi on a décidé de lancer les chansons: on n’a pas envie de garder ça pour nous », déclare C-Drick.

Écoutez et achetez « Hors la loi » en ligne à https://c-drick.bandcamp.com/track/hors-la-loi?fbclid=IwAR1FQQWb4f8XSNQHW3I5YBHtz9y-S1SF7MQZurm7wKPkPrWd_jw-H3jtTJ0.