Réouverture possible des musées et des bibliothèques

Photo : Zaini Izzuddin (Unsplash.com).

Les institutions muséales et les bibliothèques municipales pourront rouvrir dès le vendredi 29 mai. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, en a fait l’annonce aujourd’hui lors du point de presse quotidien du gouvernement Legault.

La Direction de la santé publique du Québec a donné le feu à ces réouvertures, mais selon certaines conditions. Dans les bibliothèques, par exemple, seuls les comptoirs de prêts de livres et de documents seront accessibles aux usagers. Les rayons seront réservés exclusivement à l’usage du personnel employé.

Quant aux autres secteurs culturels comme les salles de spectacle et les cinémas, la ministre Nathalie Roy a mentionné toujours attendre le feu vert de la santé publique afin de permettre leur réouverture. Toutefois, un avis favorable à la reprise des activités des studios d’enregistrement et à la captation vidéo de spectacle en salle, sans public, a été émis pour le 1er juin. Ceux qui s’engageront dans ces activités devront s’assurer de respecter une distance de 2 m sur scène ou en studio et de fonctionner avec une équipe technique réduite de cinq personnes.

Nouveau cas

Dans la région, aucun nouveau cas positif de la COVID-19 n’a été enregistré dans les 24 dernières heures en Chaudière-Appalaches. Le nombre total de cas recensés depuis le début de la pandémie demeure stable à 483. 404 personnes sont rétablies.

Au Bas-Saint-Laurent, un nouveau cas a été testé positif, portant le total à 46. Nous ne savons toujours pas dans quelle MRC celui-ci est recensé.