Reprise de certaines activités libres à Saint-Pascal

Photo : Courtoisie.

Sous réserve de l’application des principes de distanciation sociale et de l’ensemble des recommandations de la Santé publique, la Ville de Saint-Pascal annonce la reprise graduelle de la pratique de certaines activités sportives et de loisirs sur son territoire.

Les Pascaliennes et Pascaliens peuvent renouer avec le tennis ainsi que le patin à roues alignées au parc Ernest-Ouellet. Afin de minimiser les risques de contagion, de nouvelles directives ont été mises en place et devront être respectées. Le Service des loisirs demande aux citoyens de prendre connaissance des nouvelles procédures d’utilisation maintenant en vigueur, via les plateformes numériques de la Ville, avant de se déplacer.

Compte tenu du nombre restreint de lieux extérieurs pour la pratique de sports, le Service des loisirs souhaite favoriser l’accessibilité à un plus grand nombre de joueurs de tennis et, pour ce faire, un système de réservation est mis en place. De plus, la période de jeu sera d’une durée maximale de 60 minutes. Afin que la reprise des activités s’effectue dans un cadre adéquat, le Service des loisirs, par son personnel, effectuera de la sensibilisation auprès de la clientèle sur les dispositions et mesures à respecter.