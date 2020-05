Retour à l’école : 76 % au Kamouraska et 70 % dans L’Islet

École de la Pruchière à Saint-Pacôme. Photo : Maxime Paradis.

76 % des parents d’élèves des écoles primaires du Kamouraska ont signifié que leurs enfants retourneraient sur les bancs d’école lundi prochain. Les autres seront scolarisés à distance.

« C’est quand même plus que ce que l’on s’attendait. Reste à savoir si les parents vont bel bien envoyer leurs enfants, car certains vont devoir les transporter. Ils vont peut-être changer d’avis à cause de ça. Mais jusqu’à maintenant, les réponses sont très positives », a dit le directeur de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup Antoine Déry.

Pour l’ensemble de la commission scolaire, le taux est de 75 %. Les plus petites écoles, comme Sainte-Hélène ou Mont-Carmel, atteignent des scores de 85-90 %.

Les écoles doivent maintenant composer les groupes qui dépassent les 15 élèves. Au Kamouraska, pour le moment, si d’autres groupes doivent être formés, il serait privilégier de demeurer à l’intérieur de la même école et de ne pas faire appel à une école secondaire.

On évalue aussi la possibilité que la titulaire de l’enfant voit les élèves des deux nouveaux groupes qui ont dû être séparés avec l’aide d’une seconde enseignante, pour s’assurer que l’enfant retrouve son professeur attitré quelques fois dans la semaine.

Par ailleurs, mentionnons que 70 % des parents de jeunes fréquentant les écoles primaires de L’Islet ont aussi indiqué que leurs enfants retourneraient à l’école lundi.

11 mai

Dès le 11 mai, les établissements préscolaires et primaires seront rouverts progressivement aux élèves. Le retour en classe n’est pas obligatoire. Les parents qui jugent plus approprié de poursuivre la scolarisation de leurs enfants à la maison pourront bénéficier d’un encadrement pédagogique à distance.

Les écoles secondaires demeureront fermées pour les élèves jusqu’en septembre 2020. Les apprentissages à distance devront néanmoins se poursuivre grâce à un encadrement pédagogique bonifié.

Toutes les mesures sont prises pour assurer la santé et la sécurité des enfants et du personnel. Les écoles devront appliquer les mesures d’hygiène strictes de la Direction générale de santé publique. Les normes de distanciation sociale, à raison d’un nombre maximum de 15 élèves par local de classe, et une distance de 2 mètres entre chaque personne, devront également être respectées.

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est recommandé aux élèves et aux membres du personnel qui présentent une vulnérabilité sur le plan de la santé (maladie chronique, déficit immunitaire grave, grossesse ou personne de 60 ans ou plus) de ne pas effectuer un retour à l’école jusqu’à nouvel ordre. Le cas échéant, les membres du personnel visés pourront assurer leur prestation de travail à distance.

S’il devait survenir qu’un élève ou un membre du personnel présente des symptômes de la COVID-19, la Santé publique fera des recommandations propres à la région concernée, et le protocole sera appliqué à la lettre.