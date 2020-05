Rien n’est certain pour les Jeux du Québec en 2021

Karine Malenfant. Photo : Stéphanie Gendron.

Plus les jours avancent, moins il est probable que les Jeux du Québec qui devaient se tenir à Rivière-du-Loup, La Pocatière et Saint-Pascal en mars 2021 aient lieu.

La décision finale n’est pas prise. Elle le sera d’ici quelques semaines, mais il n’est pas question d’annuler. « Il est hors de question pour la Ville de Rivière-du-Loup que ce soit annulé, c’est une finale anniversaire », a dit la directrice Karine Malenfant. Un report serait plutôt envisagé.

Plusieurs points provoqueraient ce report : les athlètes n’auront pas la même reprise selon la région qu’ils habitent et même l’impact sur les différents sports diffère, que ce soit un sport de groupe ou individuel. Par exemple, le plan de Hockey Québec prévoit du hockey à 3 contre 3 pour la prochaine année.

Aussi, l’idée de tenir l’événement dans des gradins vides ou à moitié vides est impensable. « Ce sont des retombées économiques importantes pour le milieu. Si les familles ne peuvent pas venir encourager les jeunes athlètes, on passe à côté de toutes les retombées », ajoute Karine Malenfant.

Un report représentera toutefois des coûts et tout un casse-tête. Déjà, l’organisation repense sa structure et sa façon de travailler. Toutefois, une décision rapide serait préférable. « Plus on prend la décision rapidement, plus on amoindrit le coût du report », ajoute Mme Malenfant.

Le comité, la Ville de Rivière-du-Loup et ses partenaires, dont les autres villes et entités scolaires, ainsi que Sport Québec et le Ministère prendront la décision sous peu. On envisage aussi une solution pour souligner les 50 ans en 2021 quand même, advenant un événement en 2022.