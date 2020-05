Saint-Philippe-de-Néri : de la musique pour faire du bien aux gens confinés

Photo : Courtoisie.

Une professeure de violon et sa fille ont donné le sourire à plusieurs personnes âgées confinées à Saint-Philippe-de-Néri, en se rendant à l’extérieur de leurs domiciles pour jouer de la musique et chanter.

Florence Paul enseigne le violon à l’École Destroismaisons de La Pocatière. Ses enfants sont aussi musiciens. Mme Paul a eu l’idée d’offrir des prestations à certaines personnes pour qui elle fait des commissions et d’autres qui sont confinées en cette période de pandémie.

Elle a attendu que les astres soient alignés : qu’il fasse suffisamment beau et chaud pour sortir le violon et pas trop venteux pour que le son soit idéal. C’est ainsi que sa fille Alizée Richer, 16 ans, et elle, ont fait la tournée de quelques endroits de Saint-Philippe-de-Néri vendredi dernier.

La scène a été captée sur vidéo : https://www.facebook.com/municipalitesaintphilippedeneri/videos/231542781270462/.

« Les gens étaient contents. La musique, ça aide à voir le meilleur de la vie… de voir la jeunesse aussi! », a dit Florence Paul.

Mme Paul a même pu voir une dame qui discutait sur un appareil électronique avec sa petite-fille et qui a présenté le petit spectacle en direct à cette dernière, un moment touchant.

Dès que les conditions le permettront, la famille offrira d’autres prestations pour faire sourire les gens confinés.