Des copeaux de bois provoquent un incendie majeur à Saint-Jean-Port-Joli

Photo: Maxime Paradis

Un entrepôt de copeaux de bois de Rabotages L’Islet Nord de Saint-Jean-Port-Joli est une perte totale suite à un incendie majeur qui a mobilisé pas moins de cinq casernes incendies de L’Islet, le lundi 25 mai. Le bâtiment voisin de la Coopérative de travailleurs Horisol a également été endommagé.

Plusieurs conditions comme l’intensité calorifique occasionnée par la présence des copeaux de bois et la force des vents ont contribué à l’accélération du brasier, de l’avis du directeur du Service incendie de Saint-Jean-Port-Joli François Caron.

« Ç’a été très rapide. Quand les employés se sont aperçus que le bâtiment était en feu, le feu sortait déjà du toit », précise-t-il.

L’appel est entré entre 10 h 45 et 11 h, lundi matin, ajoute le directeur. Aussitôt, l’alerte générale a été sonnée afin d’avoir recours aux pompiers des casernes voisines de Saint-Aubert, L’Islet, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. Au plus fort du feu, une cinquantaine de pompiers combattaient les flammes, d’indiquer François Caron.

On a même craint pour le bâtiment voisin, la Coopérative de travailleurs Horisol, qui a été évacuée par la Sûreté du Québec. Contrairement à l’entrepôt de copeaux de bois de Rabotages L’Islet Nord, qui lui est une perte totale, seul le mur ouest du bâtiment de la coopérative a été touché. « On a mis une bonne heure à maîtriser l’ensemble du brasier. Personne n’a été blessé et aucun sauvetage n’a été nécessaire. Le propriétaire des Rabotages L’Islet Nord estime les dommages entre 200 000 et 250 000 $ », poursuit François Caron.

Tout porte à croire que l’incendie a été occasionné par la présence de parties métalliques impossible à détecter à l’intérieur des copeaux de bois. Ceux-ci se seraient enflammés en raison de la forte chaleur présente à l’intérieur de la cheminée du souffleur servant à les pousser à l’intérieur de l’entrepôt, de conclure le directeur.