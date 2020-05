Sociofinancement pour des imprimantes 3D qui seront données aux écoles

Trois entrepreneurs de Montmagny-L’Islet demandent l’aide du public pour acheter une douzaine d’imprimantes 3D supplémentaires dans le but de produire plus de visières pour les travailleurs de la santé. Une fois la pandémie ralentie ou stoppée, ils donneront les imprimantes aux écoles de la région.

LABO3D.ca est une entreprise démarrée par Nicolas Coulombe de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Jean-Philippe Proulx de Berthier-sur-Mer, à qui s’est ajouté François Côté de L’Islet. Avec leurs imprimantes 3D, ils répondaient à quelques contrats d’entreprises ou de particuliers, avant la pandémie de la COVID-19.

Lorsque celle-ci a débuté, ils n’ont pas décidé de se lancer tout de suite dans la fabrication de matériel de protection pour le monde médical, craignant des contraintes et règles très strictes. Toutefois, ils se sont rendu compte rapidement qu’ils avaient la capacité d’aider, en agissant comme sous-traitant pour Panthera Dental, qui fournit des institutions de santé québécoises et qui les ont accompagnés dans le processus.

Actuellement, les trois partenaires comptent huit imprimantes, qu’ils font fonctionner jour et nuit même s’ils ont tous un autre emploi. Ils livrent environ 500 à 550 visières par semaine, mais veulent en faire davantage. C’est pourquoi ils ont lancé une campagne de financement pour acheter 12 imprimantes 3D, au coût de 500 $ chaque. Ils souhaitent augmenter de beaucoup leur production surtout qu’ils participeront à un gros contrat obtenu par Panthera Dental, et ce, jusqu’au moins au milieu de l’été.

« Avec les fonds amassés, nous allons acheter une douzaine d’imprimantes 3D ainsi que des bobines de matière première et allons ainsi augmenter notre production de 300 %. Évidemment, si nous avons plus de dons, nous allons acheter plus de matière première pour imprimer plus de visières », ont-ils indiqué.