Son deuxième piano Steinway maintenant restauré

Victor Pelletier devant son piano à restaurer, l’automne dernier. Photo : Archives Le Placoteux.

Le pianiste, accordeur et restaurateur de pianos de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Victor Pelletier, vient de passer les derniers mois à restaurer un piano Steinway de 1893, le deuxième dans sa carrière.

M. Pelletier est définitivement satisfait de ce travail unique qui est maintenant terminé. Il a commencé la restauration en janvier.

« Il a fallu que je fasse une grande opération dedans. Il s’améliore comme un bon vin. C’est extraordinaire. Il est comme “vert” encore un peu, mais il sonne bien », a dit M. Pelletier.

En 1999, avec des collègues, il avait restauré un Steinway qui avait subi les contrecoups du déluge du Saguenay de 1996. Il s’agissait donc d’un deuxième honneur pour le passionné.

Il a mis plusieurs heures pour restaurer ce « chef-d’œuvre d’ingénierie ». Un Steinway dit-il, est le meilleur piano au monde. Ceux qui l’ont fabriqué avaient pris soin de respecter ce que ça prenait dans un piano, a-t-il indiqué.

Le piano, une fois terminé, devait se rendre du Domaine Forget dans Charlevoix pour l’été. Toutefois, les spectacles et activités y ont été annulés. M. Pelletier le garde donc à la maison et espère inviter des artistes à l’essayer une fois le déconfinement possible.